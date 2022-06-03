На Донбасі ЗСУ знищили склад з боєприпасами і 13 одиниць ворожої техніки (відео) [ Редагувати ]
Українські захисники на Донбасі у п'ятницю, 3 червня, знищили російський склад із боєприпасами. Про це повідомляє Оперативно-тактичне "Схід".
3 червня ЗСУ знищили:
- особового складу - 36;
- БМП - 1;
- БТР - 1;
- АТТ - 1;
- склад з боєприпасами - 1.
Радник глави МВС Антон Геращенко виклав у мережу відео знищення складу боєприпасів в одному з населених пунктів Луганщини.
Угруповання Об'єднаних сил повідомляє, що на території Донеччини та Луганщини українські захисники сьогодні відбили 9 атак російських військ. На одній локації ще триває бій. 3 червня ЗСУ знищили:
- 1 танк;
- 1 артилерійську систему;
- 6 бойових броньованих машин;
- 2 спеціальні броньовані автомобілі;
- 3 одиниці автомобільної техніки;
- крилату ракету;
- 3 безпілотники.
Нагадаємо, що журналісти "Подробиць" зняли ексклюзивний репортаж з позицій біля Горлівки.
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