Росіяни не змогли оточити Сєвєродонецьк, битва за місто буде довгою - ISW

Російські війська погано себе показали в бойових діях у забудованій міській місцевості під час вторгнення до України і навряд чи зможуть швидко просунутися у самому Сєвєродонецьку. Такі висновки містяться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW)