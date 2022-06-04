Над Одеською областю збили ще один російський безпілотник [ Редагувати ]
Українські військові в Одеській області збили черговий російський безпілотник.
Про це повідомляє в Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.
Повідомляється, що сьогодні був збитий ще один російський розвідувально-ударний безпілотник "Форпост".
"Повітряна ціль, що виконувала завдання повітряної розвідки Чорноморського узбережжя, безпорадно впала в Чорне море", - йдеться в повідомленні.
по темі
Українські військові продовжують тримати оборону на Сєвєродонецькому напрямку
Захищаючи нашу державу, загинув військовий розвідник, майстер спорту України міжнародного класу Сергій Карнаухов. Сергій Карнаухов був майстром спорту України міжнародного класу з паверліфтингу і служив командиром відділення розвідки у складі 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр"
Українські захисники на Донбасі у п'ятницю, 3 червня, знищили російський склад із боєприпасами і 13 одиниць ворожої техніки
Наша армія, попри кількісну перевагу ворога, тримає оборону. І зараз на передовій працює наша знімальна група. Руслан Смєщук та Вадим Ревун. Тож далі - їхній репортаж із позицій біля Горлівки.
У Сєвєродонецьку продовжують точитися запеклі бої між українськими військовими та російськими окупантами