Служба безпеки України затримала керівника одного з великих благодійних фондів на Одещині під час спроби продажу гуманітарної допомоги, призначеної українським захисникам. Про це повідомляє СБУ.

"Волонтер" налагодив постачання товарів військового та гуманітарного призначення від іноземних благодійних організацій на територію Одеської області.

Втім, вкрай необхідні українським захисникам пристрої нічного бачення, каски, бронежилети, медичні аптечки та інше не потрапляли на потреби оборони. Ділки намагались незаконно продати "отриману допомогу".

Оперативники затримали керівника фонду разом із його підлеглим - керівником логістичного центру "на гарячому" під час реалізації партії міжнародної гуманітарної допомоги на суму понад 500 тис. грн. Наразі керівнику благодійного фонду повідомлено про підозру.

Всупереч обіцянкам закордонним благодійникам передавати гуманітарний вантаж за призначенням, керівник фонду його продавав, повідомили в Нацполіції.

Під час обшуків транспортних засобів, житла, офісного та складського приміщень благодійного фонду правоохоронці вилучили захисні каски, аптечки, бронежилети та іншу гуманітарну допомогу, а також кошти, отримані за її незаконну реалізацію.

Нагадаємо, що раніше СБУ затримала провідного конструктора авіапідприємства "Антонов".