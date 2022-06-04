У центрі Донецька вибухи та масштабна пожежа (відео) [ Редагувати ]
Донецькі пабліки повідомляють про сильний обстріл центру окупованого Донецька.
У "ДНР" традиційно звинуватили в обстрілах ЗСУ. Пропагандистські ЗМІ повідомляють, що українська армія випустила по місту ракети з "Градів".
Внаслідок обстрілу пошкоджено дві школи та Критий ринок, у центрі місті палають будинки й автомобілі. Повідомляється про щонайменше 10 постраждалих.
За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, обстріл Донецька - це рашистська провокація. РосЗМІ напередодні поширювали інформацію про нібито "наміри ЗСУ бомбити Донбас новим американським озброєнням".
Нагадаємо, що 4 червня окупанти обстріляли чотири міста Донецької та Луганської областей за допомогою ракетного комплексу "Точка-У".
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