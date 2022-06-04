Війська рф обстріляли населені пункти Донбасу з комплексів "Точка-У" - Генштаб [ Редагувати ]
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Окупанти обстріляли чотири міста Донецької та Луганської областей за допомогою ракетного комплексу "Точка-У".
Про це повідомляє Генштаб.
Зазначається, що російські військові атакували за допомогою ракетного комплексу "Точка-У" райони Бахмута, Краматорська, Костянтинівки та Лисичанська. Також загарбники завдали ракетно-авіаційних ударів по містах Слов'янськ та Соледар.
"На Донецькому напрямку окупанти намагаються стримати захисників та захисниць України шляхом порушення системи логістичного забезпечення. Продовжуються бойові дії за встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк", - йдеться у повідомленні Генштабу.
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