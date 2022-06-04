Самохідні артилерійські установки М109А3, надані у рамках міжнародної технічної допомоги Норвегією, вже використовуються на передовій. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Як відзначають мої артилеристи, ключова відмінність цих гармат від радянських зразків, - те, що вони зроблені для людей. Незважаючи на те, що ці самохідні гаубиці були виготовлені ще у 1960-70-х роках, у них вже замість важелів - кермо, замість механічної - коробка автомат. На зимовий час, коли можливе обледеніння корпусу, розробники злегка прорезинили його, щоб екіпаж не сковзував.

Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що українські артилеристи "з легкістю за один тиждень опанували М109А3".

Гаубиці М109А3 мають більший, порівняно з радянськими аналогами, калібр та потужніший боєприпас. Дальність стрільби складає до 22 км.

Але у подальшому ми можемо використовувати активно-реактивні снаряди, які збільшують цю відстань. Досвідчені артилеристи відзначають також зручність зарядів, які є герметичними та абсолютно ідентичними, що впливає на точність розльоту при пострілах.

Самохідна гаубиця M109A3GN - це норвезька версія 155-мм самохідної гаубиці американського виробництва M109 на гусеничному броньованому шасі.

Самохідні установки були придбані з 1969 по 1971 рік у Західній Німеччині в кількості 126 одиниць, потім модернізовані. Ймовірно до України відправили 20 САУ.

Самохідна гаубиця M109A3GN

Нагадаємо, що Бельгія також має намір поставити Україні для відбиття російської агресії протитанкові ракети та самохідні артилерійські установки М109.