Бельгія надасть Україні протитанкові ракети та САУ М109 [ Редагувати ]
Бельгія має намір поставити Україні для відбиття російської агресії протитанкові ракети та самохідні артилерійські установки М109. Про це повідомила газета Le Soir.
В уряді королівства ухвалили рішення, проте керівництво країни не має наміру повідомляти деталі про обсяги постачання "зі стратегічних міркувань".
За словами міністра оборони Бельгії Людовіна Дедондера, які наводить газета, ці озброєння "будуть спеціально закуплені з запасів, що знаходяться в наявності у бельгійських компаній з торгівлі та виробництва озброєнь".
САУ М109
З 24 лютого Бельгія надала Україні військову допомогу на 76 млн євро, у тому числі 5 тис. штурмових гвинтівок FNC, 200 одиниць протитанкової зброї, 3,8 тис. тонн ПММ. Також на відправку чекає партія приладів нічного бачення та інших типів спорядження.
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