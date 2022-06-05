Президент рф володимир путін заявив, що завдаватиме нових ударів по території України, якщо озброєння "будуть і будуть поставлятися".

"Але, якщо вони будуть і поставлятимуться, з цього ми робитимемо відповідні висновки і застосовуватимемо свої засоби ураження, яких у нас достатньо, для того, щоб завдавати ударів по тим об'єктам, по яких ми поки що не наносимо", - сказав путін.

Крім того, путін назвав "метушнею" рішення західних країн про постачання Україні додаткових озброєнь. За його словами, постачання зброї стане причиною затягування війни в Україні.

"Взагалі, вся ця метушня навколо додаткових поставок озброєнь, на мій погляд, має лише одну мету - затягнути якнайдалі збройний конфлікт", - сказав путін.