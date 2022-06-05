"Війна в Україні викликала паніку у Європи" - Ердоган [ Редагувати ]
У Туреччині вважають, що вторгнення росії в Україну почало паніку серед країн Європи. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган перед членами правлячої "Партії справедливості та розвитку", повідомляє Hurriyet.
У той час як наша країна вже 11 років успішно справляється з нелегальною міграцією з Сирії, ми спостерігаємо паніку в Європі внаслідок українсько-російської кризи.
Глава турецької держави додав, що молиться за те, щоб світ якнайшвидше вийшов з кризи, яка була викликана вторгненням російських військ на територію України.
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