У Туреччині вважають, що вторгнення росії в Україну почало паніку серед країн Європи. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган перед членами правлячої "Партії справедливості та розвитку", повідомляє Hurriyet.

У той час як наша країна вже 11 років успішно справляється з нелегальною міграцією з Сирії, ми спостерігаємо паніку в Європі внаслідок українсько-російської кризи.

Глава турецької держави додав, що молиться за те, щоб світ якнайшвидше вийшов з кризи, яка була викликана вторгненням російських військ на територію України.