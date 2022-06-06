Над Полтавською областю збили ворожу ракету [ Редагувати ]
Збройні сили України збили над територією Полтавської області ворожу ракету. Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін не повідомив подробиць.
Про це повідомляє Лунін написав у Telegram.
"У небі над Полтавщиною ЗСУ збили ворожу ракету!", - написав він та закликав не нехтувати повітряними тривогами.
по темі
На Сєвєродонецькому напрямку російські загарбники продовжують обстріл позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури
Група водолазів-саперів обстежують річку Десна та прибережну територію на наявність вибухонебезпечних предметів
У четвер, 2 червня, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію щодо російського вторгнення в Україну
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зробила заяву
У понеділок, 30 травня, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію щодо російського вторгнення в Україну