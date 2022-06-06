Джонсон підтвердив передачу Україні РСЗВ [ Редагувати ]
Глава уряду Великобританії Борис Джонсон підтвердив передачу Україні сучасних реактивних систем залпового вогню. Про це повідомив Джонсон в Twitter.
Їх дальність складає 80 кілометрів. Британія надасть Україні ракетні системи M270 та постачатиме боєприпаси M31A1 у великих масштабах.
Ми не можемо стояти осторонь, поки російська далекобійна артилерія розрівнює міста і вбиває невинних мирних жителів. Велика Британія подарує Збройним силам України реактивні системи залпового вогню, щоб вони могли ефективно відбивати триваючий наступ росії.
На сайті британського уряду пояснюють, що рішення про передачу було узгоджене з США, які нададуть Україні високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS.
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