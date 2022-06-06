Британці не можуть постачати автомобілі "швидкої" через українське законодавство

Українські лікарні масово відмовляються від волонтерських машин швидкої допомоги з Великої Британії. Ні, не тому що їх не потребують. Просто, як виявилося, такі машини неможливо поставити на облік через те, що кермо в них правобічне.