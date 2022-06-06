Данілов розповів, як довго може протриматися Україна в умовах війни [ Редагувати ]
Джерело: BBC
Україна може дуже довго протриматися в умовах війни, незважаючи на окупацію значної частини, фінансові та енергетичні проблеми.
Про це повідомляє секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.
Видання пише, що на тлі війни Україна зіткнулася з серйозними фінансовими проблемами, а також нестачею пального після того, як російські ракетні удари знищили Кременчуцький НПЗ. Крім того, під загрозою опинилося вироблення електроенергії, оскільки захоплено станції, шахти і Запорізька АЕС.
"Багато фабрик і підприємств зупинили свої виробничі процеси і цикли через те, що Російська Федерація в даний час займає близько 20%... Як довго Україна може протриматися в такому стані? Я можу сказати довго, дуже довго. Хоча для нас це буде дуже і дуже проблематично ", - зазначив Данілов.
по темі
Тимчасова втрата територій в ході відступу Збройних сил України не є трагедією
Постачання зброї із Заходу йдуть, але не такими швидкими темпами, як того хотілося б Україні
Станом на понеділок, 6 червня, Запорізький та Сєверодонецький напрямки є найскладнішими ділянками для ЗСУ на фронті
Вертольоти вже завантажують на одній із баз Повітряних сил США
Росія продовжує вбивати українців, поки деякі просять "не принижувати" країну-окупанта