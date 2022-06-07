Україна закупить у Польщі САУ KRAB на $630 млн [ Редагувати ]
Польща підписала найбільший за 30 років контракт на постачання зброї Україні. Про це повідомив прем'єр-міністр Республіки Матеуш Моравецький після відвідин компанії Huta Stalowa Wola.
Зараз ми підписуємо один з найбільших контрактів на озброєння за останні 30 років - продаж зброї українцям, щоб захищатися проти Росії. Зброя, яку ми продаємо, перевірена, і ми вже сьогодні знаємо, що вона буде дуже ефективною на полі бою.
Ми хочемо, щоб польська армія мала сучасну, ефективну зброю і щоб ця зброя була з Польщі. Ми не можемо виробити все і одразу, але тут - у Huta Steel Wola, ми бачимо потужні ефекти позитивних змін.
Моравецький у цеху компанії Huta Stalowa Wola
Як повідомляли "Подробиці", 31 травня було підписано угоду між Києвом та Варшавою про постачання ЗСУ трьох партій самохідних гаубиць KRAB калібром 155 мм - це майже 60 гаубиць.
Поставки будуть здійснені в найближчі кілька місяців. Вартість угоди становить майже 2,7 млрд злотих ($630 млн), Україна стала перший експортним замовником цього типу озброєння.
САУ KRAB виробляються компанією Huta Stalowa Wola:
- гусеничне шасі - за корейською ліцензією;
- гармата калібру 155 мм є модифікацією англійської;
- максимальна дальність стрільби - 40 км;
- скорострільність - 6 за хвилину.
САУ KRAB
Проблемою є питання боєприпасів для польских "Крабів, оскільки польська промисловість досі не в змозі робити їх самостійно. Боєприпаси для артилерії 155 калібру, ймовірно, забезпечать американці.
Нагадаємо, Польща передала Україні всі свої запчастини та боєкомплект для МіГ-29.
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