Польща підписала найбільший за 30 років контракт на постачання зброї Україні. Про це повідомив прем'єр-міністр Республіки Матеуш Моравецький після відвідин компанії Huta Stalowa Wola.

Зараз ми підписуємо один з найбільших контрактів на озброєння за останні 30 років - продаж зброї українцям, щоб захищатися проти Росії. Зброя, яку ми продаємо, перевірена, і ми вже сьогодні знаємо, що вона буде дуже ефективною на полі бою. Ми хочемо, щоб польська армія мала сучасну, ефективну зброю і щоб ця зброя була з Польщі. Ми не можемо виробити все і одразу, але тут - у Huta Steel Wola, ми бачимо потужні ефекти позитивних змін.

Моравецький у цеху компанії Huta Stalowa Wola

Як повідомляли "Подробиці", 31 травня було підписано угоду між Києвом та Варшавою про постачання ЗСУ трьох партій самохідних гаубиць KRAB калібром 155 мм - це майже 60 гаубиць.

Поставки будуть здійснені в найближчі кілька місяців. Вартість угоди становить майже 2,7 млрд злотих ($630 млн), Україна стала перший експортним замовником цього типу озброєння.

САУ KRAB виробляються компанією Huta Stalowa Wola:

гусеничне шасі - за корейською ліцензією;

гармата калібру 155 мм є модифікацією англійської;

максимальна дальність стрільби - 40 км;

скорострільність - 6 за хвилину.

САУ KRAB

Проблемою є питання боєприпасів для польских "Крабів, оскільки польська промисловість досі не в змозі робити їх самостійно. Боєприпаси для артилерії 155 калібру, ймовірно, забезпечать американці.

Нагадаємо, Польща передала Україні всі свої запчастини та боєкомплект для МіГ-29.