Польща продасть Україні 60 самохідних гаубиць KRAB - ЗМІ [ Редагувати ]
Україна закупить у Польщі майже 60 самохідних гаубиць KRAB калібром 155 мм. Про це повідомляє польське видання Dziennik.
Українська армія отримала 18 польских САУ, які вже знищують рашистів на фронті. На даними польских журналістів, 31 травня було підписано угоду про постачання ЗСУ ще трьох партій машин - це майже 60 гаубиць.
Поставки будуть здійснені в найближчі кілька місяців. Вартість угоди становить майже 3 млрд злотих ($700 млн), Україна стала перший експортним замовником цього типу озброєння.
САУ KRAB виробляються компанією Huta Stalowa Wola:
- гусеничне шасі - за корейською ліцензією;
- гармата калібру 155 мм є модифікацією англійської;
- максимальна дальність стрільби - 40 км;
- скорострільність - 6 за хвилину.
САУ KRAB
Проблемою є питання боєприпасів для польских "Крабів, оскільки польська промисловість досі не в змозі робити їх самостійно. Боєприпаси для артилерії 155 калібру, ймовірно, забезпечать американці.
Нагадаємо, Польща передала Україні всі свої запчастини та боєкомплект для МіГ-29.
по темі
Польща поставила Україні 18 самохідних гаубиць KRAB. Завдяки польській допомозі ЗСУ зараз мають щонайменше 24 західних самохідних гаубиць
Міністерство оборони США опублікувало перелік озброєння, яке відправлять в Україну в рамках 11-го пакету військової допомоги на $700 млн. Вони включають високомобільні ракетні артилерійські системи HIMARS, 4 вертольоти Мі-17 і 1000 ракет до протитанкових комплексів Javelin
Адміністрація президента США Джо Байдена схвалила надання Україні систем реактивного залпового вогню (РСЗВ) великої дальності (100+ км) для відбиття російської агресії. Про це повідомив член переговорної групи з росією Михайло Подоляк
Президент США Джозеф Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні, який включає високомобільні ракетні артилерійські системи HIMARS
США розглядають можливість відправлення Україні низки систем озброєнь, однак про ракети великої дальності не йдеться. Про це заявив на брифінгу голова пресслужби Держдепартаменту Нед Прайс