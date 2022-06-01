Україна закупить у Польщі майже 60 самохідних гаубиць KRAB калібром 155 мм. Про це повідомляє польське видання Dziennik.

Українська армія отримала 18 польских САУ, які вже знищують рашистів на фронті. На даними польских журналістів, 31 травня було підписано угоду про постачання ЗСУ ще трьох партій машин - це майже 60 гаубиць.

Поставки будуть здійснені в найближчі кілька місяців. Вартість угоди становить майже 3 млрд злотих ($700 млн), Україна стала перший експортним замовником цього типу озброєння.

САУ KRAB виробляються компанією Huta Stalowa Wola:

гусеничне шасі - за корейською ліцензією;

гармата калібру 155 мм є модифікацією англійської;

максимальна дальність стрільби - 40 км;

скорострільність - 6 за хвилину.

САУ KRAB

Проблемою є питання боєприпасів для польских "Крабів, оскільки польська промисловість досі не в змозі робити їх самостійно. Боєприпаси для артилерії 155 калібру, ймовірно, забезпечать американці.

Нагадаємо, Польща передала Україні всі свої запчастини та боєкомплект для МіГ-29.