Польща передала Україні 18 самохідних 155-мм гаубиць KRAB [ Редагувати ]
Українська армія отримала від Польщі 18 самохідних гаубиць KRAB калібром 155 мм. Поляки навчили сотню українських артилеристів роботі з гарматами. Про це повідомив заступник міністра оборони Республіки Войцех Скуркевич, передає Польське радіо.
Подробиці передачі озброєння суворо таємні. У кожному разі, рішення приймає Рада Міністрів. Тому прямо говорити про подробиці я не маю права.
САУ KRAB виробляються компанією Huta Stalowa Wola:
- гусеничне шасі - за корейською ліцензією;
- гармата калібру 155 мм є модифікацією англійської;
- максимальна дальність стрільби - 40 км;
- скорострільність - 6 за хвилину.
САУ KRAB
Польські військові передали українських захисникам щонайменше 24 західні самохідні гаубиці. Серед озброєнь, що надійшли в Україну з Польщі:
- майже 250 танків Т-72;
- самохідні гаубиці 2S1 Gozdzik;
- реактивні установки "Град";
- розвідувальні дрони польської компанії WB Electonics;
- ракети класу "повітря-повітря" для літаків МіГ-29 та Су-27.
28 травня міністр оборони України Олексій Рєзніков повідомив про появу на фронтах модифікації гармат-гаубиць М109, не уточнивши їх походження.
Українські захисники вже застосовують на фронті "важкі" 155-мм гаубиці:
Дальність російської та західної артилерії й РСЗВ
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