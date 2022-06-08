Окупанти завдали авіаудару по Бахмуту [ Редагувати ]
Фото: стоп-кадр із відео
У середу вранці, 8 червня, росія завдала авіаудару по Бахмуту Донецької області.
Ракетою повністю зруйнована одна з найкращих шкіл міста. До війни тут вчилося близько 400 дітей.
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