Служба безпеки України арештувала активи російського виробника бетоноконструкцій на суму 2 млрд грн ($67,5 млн), яким володіли особи з оточення володимира путіна. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Служба безпеки встановила, що кінцевими бенефіціарами компанії є російські бізнесмени, причетні до фінансування т. зв. "Л/ДНР". А один із них навіть належить до найближчого оточення президента рф та є спонсором передвиборчої кампанії партії "єдина росія". До того ж - будує житло для співробітників фсб і збройних сил рф.

Щоб уникнути міжнародних санкцій та постачати товар на тимчасово окуповані території України, керівництво компанії здійснило ребрендинг торгової марки. Арешт накладений на 9 банківських рахунків компанії, рухоме та нерухоме майно підприємства та його статутний капітал.

Рішенням суду за двома кримінальними статтями (щодо фінансування повалення конституційного ладу України та присвоєння майна через зловживання службовим становищем) арештовані активи передали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від злочинів (АРМА).

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Нагадаємо, що у квітні Верховна Рада України схвалила законопроєкт, який спрощує процедуру конфіскації активів росіян і колаборантів. Вилучені кошти спрямують спрямувати на відновлення постраждалої економіки та компенсацію збитків населенню.

НБУ запропонував націоналізувати активи Сбербанку та Промінвестбанку на $889 млн.