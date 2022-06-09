Столтенберг скасував візит до Німеччини: названа причина [ Редагувати ]
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скасував свій візит до Берліна, запланований на сьогодні. Про це повідомляє ARTE.
Міноборони Німеччини повідомило, що Столтенберг поінформував про скасування візиту в найкоротші терміни.
Сьогодні Столтенберг повинен був зустрітися з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і міністром оборони Крістіною Ламбрехт. Зустріч мала бути присвячена підготовці до саміту НАТО в Мадриді наприкінці червня.
Згідно із заявою уряду Німеччини, на зустрічі також повинні були розглядатися питання впливу агресивної війни росії в Україні на ситуацію з євроатлантичною безпекою.
За даними Міністерства оборони, на порядку денному також стояли питання запланованого зміцнення східного флангу НАТО, нова Стратегічна концепція НАТО і вступ Фінляндії і Швеції в НАТО.
Офіційний представник НАТО повідомив, що Столтенберг захворів на оперізуючий лишай.
"Генеральний секретар проведе запланований візит до Німеччини та Румунії дистанційно, а не особисто. У нього діагностовано оперізуючий лишай, який може виникнути після COVID-19, і він працює з дому", - заявив він агентству Reuters.
Столтенберг отримав позитивний результат на COVID - 19 в середині травня.
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