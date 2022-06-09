Щоденні втрати української армії становлять від 100 до 200 людей. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі BBC.

За його словами, однією з головних причин великої кількості загиблих українських захисників є відсутність паритету між українськими та російськими військовими можливостями.

Подоляк заявив, що Україні потрібні сотні, а не жменька найпотужніших артилерійських систем, які може надати Захід.

Також ЗСУ потрібно до 300 ракетних систем, щоб мати можливість досягти паритету з вогневою потужністю росії та звільнити окуповану територію.

Поки Росія не зазнає серйозної військової поразки, ніяка форма діалогу не буде можливою, і вони продовжуватимуть намагатися захопити частину нашої країни.

1 червня президент Володимир Зеленський заявив, що на полі бою щодня гинуть 60-100 українських військових, а 500 отримують поранення.

росія востаннє називала свої втрати 25 березня 2022 року - 1 351 вбитих і 3 825 поранених військовослужбовців. Натомість в Генштабі ЗСУ станом вранці 9 червня повідомляли, що росія вже втратила на війні 31 700 військових.

Україна востаннє повідомляла загальні втрати 16 квітня. Тоді президент Зеленський повідомив, що за час війни загинули від 2 500 до 3 000 українських військових, ще близько 10 000 - поранені.