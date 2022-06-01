Зеленський назвав щоденні втрати ЗСУ на сході України [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Щоденні бойові втрати на сході України становлять близько 60-100 солдатів убитими. Ще близько 500 пораненими.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Newsmax.
Він зазначив, що ситуація на Донбасі дуже важка.
"Ситуація на сході України дуже важка. Ми щодня втрачаємо від 60 до 100 солдатів убитими і близько 500 осіб пораненими в бою", - сказав він.
За його словами, росія вичерпає бажання продовжувати бойові дії в південних і східних регіонах України, оскільки "світ об'єднується навколо нашого суверенітету".
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