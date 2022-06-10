Держстат назвав рівень падіння ВВП через війну [ Редагувати ]
Валовий внутрішній продукт (ВВП) України скоротився у першому кварталі 2022 року на 15,1% порівняно з першим кварталом 2021 року. Таку попередню оцінку 9 червня опублікувала Державна служба статистики.
Реальний ВВП у I кварталі 2022 року зменшився порівняно з попереднім кварталом на 19,3% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з I кварталом 2021 року - на 15,1%.
Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) погіршив прогноз падіння економіки України через війну до 30% - на кінець березня прогноз становив мінус 20%.
Світовий банк прогнозує зниження економіки України цього року на 45,1%, українська влада очікує, що вона спаде на 44%.
Нагадаємо, що Білл Гейтс прогнозує стагнацію світової економіки через війну в Україні. Водночас у ЄС попри війну прискорилося економічне зростання.
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