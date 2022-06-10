Валовий внутрішній продукт (ВВП) України скоротився у першому кварталі 2022 року на 15,1% порівняно з першим кварталом 2021 року. Таку попередню оцінку 9 червня опублікувала Державна служба статистики.

Реальний ВВП у I кварталі 2022 року зменшився порівняно з попереднім кварталом на 19,3% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з I кварталом 2021 року - на 15,1%.

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) погіршив прогноз падіння економіки України через війну до 30% - на кінець березня прогноз становив мінус 20%.

Світовий банк прогнозує зниження економіки України цього року на 45,1%, українська влада очікує, що вона спаде на 44%.

Нагадаємо, що Білл Гейтс прогнозує стагнацію світової економіки через війну в Україні. Водночас у ЄС попри війну прискорилося економічне зростання.