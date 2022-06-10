Космічний телескоп NASA James Webb наприкінці травня був пошкоджений мікрометеороїдом, який вдарив один з основних сегментів дзеркала телескопа. Про це повідомляє Engadget.

У NASA повідомили, що інцидент стався 23-25 травня і запевнили, що удар не вплинув на роботу телескопа. Команда James Webb провела первинний аналіз і запевнила, що пристрій працює на рівні, який "перевищує всі вимоги місії".

Інженери раніше провели моделювання та реальні випробування дзеркала під час будівництва телескопа, щоб переконатися, що він належним чином укріплений.

Зокрема, двигуни телескопа можуть виконувати маневри і регулювати положення дзеркал, щоб захистити його оптику від подібних ударів. Вчені NASA вже зробили першу з кількох регуляцій для зміни положення ураженого сегмента.

James Webb є найпотужнішим астрономічним інструментом у руках вчених. Він дозволяє побачити далеке минуле Всесвіту, формування перших галактик та світло перших зірок. Так, діаметр головного дзеркала James Webb досягає 6,5 метра проти 2,4 метра у Hubble.

Крім того, нова космічна обсерваторія працюватиме в ІЧ-діапазоні, що дасть їй більше можливостей для вивчення далеких галактик. Її вартість - $10 млрд.

Телескоп James Webb, розроблений за участю США, Канади та Євросоюзу, покликаний замінити запущений ще у 1990 Hubble.

Про найбільш значущі відкриття телескопа Hubble за 30 років можна прочитати в нашому матеріалі.