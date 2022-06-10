Збройні сили України високою ціною тримають оборону Сєвєродонецька: репортаж з місця подій [ Редагувати ]
Починаємо цей випуск із головних подій, які впливають і на долю Донбасу, і на долю всієї України. Фронт. Його епіцентр зараз - це Сєвєродонецьк. Росіяни не припиняють штурмувати місто, аби встановити там повний контроль. Та їм це не вдається. Збройні сили України високою ціною тримають оборону.
Загалом ситуація у східних регіонах дуже складна. Бо ворог переважає нас кількісно. Переломити хід боїв нам допоможе нова зброя. Про це на всіх міжнародних майданчиках говорить і наш президент, і посадовці. Але навіть із тим, що в нас вже є, армійці вправляються блискуче.
Руслан Смєщук переконався у цьому особисто. Він побував на позиціях українських мисливців за ворожою зброєю. Його репортаж далі.
Це відоме іронічне прислів'я. Вже армійський фольклор. Але воно, в буквальному сенсі, про цих хлопців.
Руслан Смєщук, кореспондент:
Ані окопів, бліндажів, чи якогось такого, надійного укриття - лише швидкість. Підійшли, вдарили, відійшли - так працюють князівські протитанкісти. Справжні мисливці на ворожу бронетехніку.
Ці хлопці - розрахунки вітчизняних протитанкових керованих комплексів "Стугна" чотирнадцятої бригади імені Князя Данила. Зараз на Донеччині вони проріджують бронепарк росіян.
Кирило, військовослужбовець 14 бригади ім. князя Романа Великого:
Ми знищуємо в день, одну, дві одиниці техніки. Це постійно. Буває уловля, ну як на рибалке - сьогодні є, завтра нема. Але переважно щоденне знищення що живої сили противника, що техніки.
Хлопці розповідають: кожен постріл - це лише фінал. Перед цим розрахунок проводить значну розвідувальну та аналітичну роботу. Ставить себе на місце ворожих водіїв, намагаючись передбачити їхній маршрут.
Олексій, військовослужбовець 14 бригади ім. князя Романа Великого:
Шукаєш по посадкам, по дорогам…можливі шляхи відступу їхнього шукаєш. Куда вони будуть відступати, де їх краще буде бачити. І безпосередньо на тому місти як знаходиш - і робиш пуск.
Дуже часто ракету ведуть під зустрічним вогнем супротивника. І доводять.
Звісно, бувають і невдалі постріли. Емоцій хлопці не приховують. Але статистика уражень - величезна. За останній місяць вояки набили силу силенну ворожої техніки та піхоти.
Позивний "Горинич", військовослужбовець 14 бригади ім. князя Романа Великого:
Три ворожі танки, три БМП і три БМД…це ж купа силенна техніки. Так, а також зверху був екіпаж…і так чудово як він розлітається. Ну уже особисто я знищив один батальйон.
Олексій, військовослужбовець 14 бригади ім. князя Романа Великого:
Останнім часом вже ходять пешком. Пересуваються від позиції до позиції - більш менш пішки. От вчора на позиціях прождали - і тихо було, тільки піхота ходила. - Це ви їх змусили? – Напевно.
Наприклад, на цій ділянці фронту вояки вже сформували цілу Алею слави - як вони її називають. Дорогу, на якій знищили десятки окупантів.
Позивний "Горинич", військовослужбовець 14 бригади ім. князя Романа Великого:
І там вони всі лягають…а чому вони їздять там? Вони ж бачать…бо в них одна дорога там. До нас щоб під'їхати, в них тільки одна дорога там, і вони всі лягають на тій дороге.
Попри це, найбільш пам'ятний постріл зі "Стугни" - перший. Кожен оператор комплексу в деталях про нього розповідає.
Було страшно, трусилися руки, але перший пуск - і перше попадання. По чому? БМД, бойова машина десанта. Разом з десантом соответственно. Були якісь нереальні емоції. Було не по собі, але було круто.
Ось так і воюють, у русі, із засідок, але завжди на драйві. Інакше під ворожі танки лізти важко.
по темі
До 10 червня вони хотіли захопити Сєвєродонецьк або хоча б відрізати трасу життя Лисичанськ-Бахмут і оточити наші війська. Результат - приблизно такий же як і "візьмемо Київ за три дні". Ймовірно, новий сакральний день - 22-ге червня.
Російська армія зазнала значних втрат. Проте - далі вдається до тактики випаленої землі. З'явилася у ворога і чергова сакральна дата, до якої вони мають бодай щось захопити і відзвітувати своєму русофюреру. Євген Соломін - розкаже детальніше.
Наша армія, попри кількісну перевагу ворога, тримає оборону. І зараз на передовій працює наша знімальна група. Руслан Смєщук та Вадим Ревун. Тож далі - їхній репортаж із позицій біля Горлівки.
Місто Лисичанськ - поряд з Сєвєродонецьком, але розташоване вище. І взяти цю стратегічну висоту ворогу важче. Місто під постійними обстрілами.
2014 року "рускій мір" відкусив спочатку одну частину області, а натепер - окупував уже понад 90 відсотків території регіону.