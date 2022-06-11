Українська армія продовжує контрнаступати на Херсонщині у напрямках трьох селищ. Про це повідомляє міськрада Херсона.

ЗСУ ведуть контрнаступ у напрямках селищ Киселівка, Солдатське та Олександрівка. Від окупантів повністю звільнили Таврійське.

Від Киселівки до окупованого Херсона - лише 26 км.

Нещодавно під час вдалого наступу українських військ ворог зазнав втрат і відійшов з населеного пункту Миколаївка Херсонської області, що призвело до панічних настроїв серед військовослужбовців інших підрозділів збройних сил РФ.

Нагадаємо, що ЗСУ знищили під Херсоном ще двох російських генералів.