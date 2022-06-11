ЗСУ контрнаступають на Херсонщині та звільнили Таврійське [ Редагувати ]
Українська армія продовжує контрнаступати на Херсонщині у напрямках трьох селищ. Про це повідомляє міськрада Херсона.
ЗСУ ведуть контрнаступ у напрямках селищ Киселівка, Солдатське та Олександрівка. Від окупантів повністю звільнили Таврійське.
Від Киселівки до окупованого Херсона - лише 26 км.
Нещодавно під час вдалого наступу українських військ ворог зазнав втрат і відійшов з населеного пункту Миколаївка Херсонської області, що призвело до панічних настроїв серед військовослужбовців інших підрозділів збройних сил РФ.
Нагадаємо, що ЗСУ знищили під Херсоном ще двох російських генералів.
по темі
На Херсонщині з боку Дніпропетровщини українські армійці звільнили два десятки населених пунктів. Про це в ефірі національного телемарафону заявив голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута
Українська армія пішла у наступ на Нову Каховку Херсонської області. Звільнення міста на Дніпрі може дозволити ЗСУ "розрізати" плацдарм південного російського угруповання на дві частини. У разі успіху у наших захисників з'явиться можливість для початку звільнення Херсона та оточення криворізького угруповання ворога
В ході вдалого наступу підрозділів Сил оборони ворог зазнав втрат та відійшов з населеного пункту Миколаївка Херсонської області, що призвело до панічних настроїв серед військовослужбовців інших підрозділів збройних сил російської федерації
Щоденні втрати української армії становлять від 100 до 200 людей. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі BBC
Жити поряд з окупантами та не зламатися - можуть тільки люди неабиякої хоробрості. Сказати те, що думаєш, про зірваний ворогом тризуб - це вже виклик!
На Слов'янському напрямку українські захисники успішно протидіють спробам російських окупантів покращити тактичне становище. Під час спроби штурму поблизу Берестового на Донеччині противник зазнав значних втрат у живій силі та техніці. Бойові дії там тривають