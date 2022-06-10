ЗСУ знищили ще двох російських генералів під Херсоном - Арестович [ Редагувати ]
Збройні сили України знищили ще двох російських генералів. Один з них відповідав за так званий "референдум" в Херсоні.
Про це повідомляє радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін LIVE".
"Стара Збур'ївка, Херсонська область. Десятки вбитих і поранених, накриття, в тому числі там загинули два генерали - один армійський і один ФСБ-шний, причому той, який відповідав за організацію "референдуму" в Херсонській області", - зазначив він.
За його словами, імена цих генералів уточнюються.
по темі
Українські захисники і захисниці зі складу угруповання об’єднаних сил відбили сьогодні 14 атак ворога
російська армія продовжує робити спроби атакувати Сєвєродонецьк з трьох напрямків, але українська оборона тримається
Українські військові продовжують виборювати право України жити незалежно, а відео їхніх досягнень мотивує інших на подібні подвиги
Під Харковом у травні 2022 року загинув 21-річний Антон Федосєєв із Ленінградської області. Хлопець з багатодітної сільської родини народився з дефектом обличчя і мріяв зробити пластичну операцію. Він підписав армійський контракт, щоб заробити на неї гроші
У Запорізькій області минулої доби українські захисники не давали спокою російським загарбникам