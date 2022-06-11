Німеччина має намір доставити в Україну броньовані гаубиці Panzerhaubitze 2000 близько 22 червня. Про це повідомив посол України в ФРН Андрій Мельник в інтерв'ю НВ.

Ситуація така: у нас є оголошення, які або зовсім не виконуються, або...

Йдеться про дві обіцянки: 7 самохідних гаубиць, які будуть передані нам, - ми ці системи отримаємо десь 22 червня; і самохідні зенітні системи, так звані Гепарди. Це теж стара зброя - 30 одиниць: 15 Гепардів - до кінця липня, ще 15 — до кінця серпня. Тобто лише 2 рішення зі всіх оголошених німецьким урядом до сьогодні, які перебувають у стадії реалізації.

Німецька самохідна артилерійська установка Panzerhaubitze 2000 здатна вражати цілі на відстані 40-50 км, є найважчою артилерією, що є в розпорядженні Нідерландів. На озброєнні голландської армії стоять 54 одиниці подібної техніки.

Оснащена 155-мм гарматою довжиною в 52 калібру, системою навігації, автоматизованою системою управління вогнем, автоматичною системою заряджання з боєкомплектом у 60 снарядів і 228 модульних метальних зарядів. PzH 2000 здатна випускати 3 снаряди за 9 секунд або 10 за 56 секунд на дальність до 30 км.

Гаубиці належить світовий рекорд - на полігоні у ПАР вона вистрілила на 56 км снарядом V-LAP.

САУ Panzerhaubitze 2000

Gepard - німецька зенітна самохідна артилерійська установка на шасі танка Leopard 1. На башті, що може обертатись повне коло, встановлені дві 35 мм гармати Oerlikon KDA та два радари.

Кожна з гармат має швидкострільність 550 пострілів на хвилину. Довжина стволів складає 90 калібрів (3,15 м), початкова швидкість снарядів 1440 м/с, ефективна дальність ураження 5500 м.

До боєкомплекту входять 640 снарядів для ураження повітряних цілей та 40 бронебійних снарядів для стрільби по наземних цілях.

Gepard 1A2

Нагадаємо, що Німеччина у жовтні передасть Україні надсучасні ППО IRIS-T.