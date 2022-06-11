У жовтні Україна отримає від Німеччини найновішу німецьку систему протиповітряної оборони IRIS-T, яка здатна захистити територію завбільшки з Київ. Про це повідомив посол України в ФРН Андрій Мельник в інтерв'ю НВ.

За його даними, перші гроші із 1 млрд євро, закладеного в бюджет Міноборони Німеччини на допомогу Україні, будуть витрачені саме на ракетну систему IRIS-T. Канцлер Олаф Шольц 1 червня підтвердив, що є згода на це.

Система IRIS-T - єдине, за що я подякував і канцлеру, і уряду за останні місяці. Ми по ній працювали з перших днів війни. Ця система є найкрутішою в світі. Її можна порівняти із американським Patriot. Це німецький продукт. Це буде закупівля у німецького виробника потрібної нам зброї, параметри якої ми визначили. Виробництво завершиться наприкінці літа. Потім - навчання. Поставка - в жовтні.

Довгий термін постачання посол пояснив тим, що ці системи для України ще виготовляють.

Дальність установки IRIS-T SLM - 40 км, висота дії - 20 км. За допомогою цих систем ППО можна відбивати атаки бойових літаків, вертольотів, крилатих ракет і безпілотників.

IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail/Thrust Vector-Controlled) - інфрачервоні самонавідні ракети.

Згідно зі своїми характеристиками, ця система ППО здатна захищати територію розміром приблизно з Київ, а загалом впродовж трьох-чотирьох років Україна зможе поставити її навколо міст і найбільш важливих об'єктів.

IRIS-T SLM

Також посол Мельник повідомив, що 22 червня Німеччина планує доставити в Україну гаубиці Panzerhaubitze 2000.

Нагадаємо, що для Одещини та Миколаївщини зросла загроза ракетних ударів з Чорного моря, оскільки росія вивела два своїх кораблі і підводний човен, які є носіями крилатих ракет морського базування типу "Калібр".