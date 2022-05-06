Німеччина поставить Україні сім самохідних гаубиць [ Редагувати ]
Німеччина поставить Україні сім самохідних гаубиць. Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що це будуть додаткові поставки до п'яти, які пообіцяли Нідерланди.
Навчання українських військовослужбовців володінню артилерійським озброєнням може початися наступного тижня в Німеччині, повідомила вона журналістам у словацькому місті Сліач, де сьогодні мала зустрітися зі своїм голландським колегою.
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