Сєвєродонецьк став фортецею, яка стримує окупантів - Гайдай [ Редагувати ]
Джерело: Ліга.NET
Сєвєродонецьк став фортецею, яка стримує наступ окупантів. Про це заявив голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай.
За його словами, ситуація в Луганській області зараз дуже важка. Ворог окупував більшу частину області. При цьому Сєвєродонецьк став фортецею, яка стримує противника.
"Окупанти знищують будинок за будинком, російські війська обстрілюють (область, - ред.) з усього, що у них є. Дуже важка ситуація в Тошківці, обстріли не припиняються...", - зазначає Гайдай.
За його словами, зараз неможливо фізично підрахувати кількість обстрілів. У Луганській області немає води, газу, електрожнергіі. Походи мирних жителів в укриття, поїздки волонтерів перетворюються в квест на виживання.
"Зараз ми вже не можемо анонсувати евакуацію, тому що як тільки русня дізнається, де у нас збір людей або де ми роздаємо гуманітарні набори, відразу починаються Прильоти, - зазначив він.
Він допустив, що в таких місцях можуть працювати місцеві коригувальники.
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