ЗСУ ліквідували російську колону біля Лисичанська (відео) [ Редагувати ]
Біля Лисичанська Луганської області українські військові не дали просунутися російській військовій колоні. Про це свідчить відео, опубліковане ЗСУ в Facebook.
Вони влучно атакували техніку ворога.
Зупинили рух колони окупантів під Лисичанськом...
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