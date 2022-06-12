В окупованому Мелітополі прогримів вибух біля офісу так званого "міністерства внутрішніх справ" Запорізької області.

Про це повідомляє "РІА Мелітополь".

Повідомляється, що під час "святкування" Дня росії близько 17:45 в районі танка на вулиці Героїв України прогримів потужний вибух, який був чутний в різних районах міста.

Ймовірно, вибухнув автомобіль в районі офісу фейкового МВС Запорізької області. В результаті постраждали двоє чоловіків і дівчина, на місце прибули карети швидкої допомоги.

За словами так званого голови місцевих силовиків Олексія Селіванова, вибух нібито організували українські військові. При цьому місцеві ЗМІ попереджали, що окупанти готують провокації, щоб звинуватити в них українську сторону.