У центрі Мелітополя прогримів вибух, є поранені [ Редагувати ]
В окупованому Мелітополі прогримів вибух біля офісу так званого "міністерства внутрішніх справ" Запорізької області.
Про це повідомляє "РІА Мелітополь".
Повідомляється, що під час "святкування" Дня росії близько 17:45 в районі танка на вулиці Героїв України прогримів потужний вибух, який був чутний в різних районах міста.
Ймовірно, вибухнув автомобіль в районі офісу фейкового МВС Запорізької області. В результаті постраждали двоє чоловіків і дівчина, на місце прибули карети швидкої допомоги.
За словами так званого голови місцевих силовиків Олексія Селіванова, вибух нібито організували українські військові. При цьому місцеві ЗМІ попереджали, що окупанти готують провокації, щоб звинуватити в них українську сторону.
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