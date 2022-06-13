Україна має шанс отримати статус кандидата в ЄС - Боррель [ Редагувати ]
Європейський союз можна розширити. Україна має шанс отримати статус кандидата в ЄС.
Про це повідомляє глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель в інтерв'ю для офіційного журналу ЄС.
При цьому він не назвав можливі терміни вступу України в ЄС.
"Україна зі своїми цінностями, культурою та історією вже готувалася приєднатися до Європи шляхом реформ за один день до вторгнення Росії. Десять років тому в Салоніках ми пообіцяли Західним Балканам європейське майбутнє. У одних вийде, У інших необов'язково. Що, якби ми зробили те ж саме для України?",- сказав Боррель.
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