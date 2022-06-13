Окупанти намагаються оточити Лисичанськ та провалюють штурми - ISW [ Редагувати ]
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російські війська намагаються оточити Лисичанськ, але роблять помилки і терплять невдачі при штурмі. Ворог зруйнував два мости через Сіверський Донець, тоді як слід було прагнути захопити їх.
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
російські окупанти продовжують наземні штурми в Сєвєродонецьку та його околицях під прикриттям сильного артилерійського вогню, але станом на 12 червня не встановили повний контроль над містом.
росіяни провели безуспішні штурмові операції у Врубівці та Миколаївці.
На думку аналітиків ISW, росіяни, ймовірно, розраховують, що зможуть прорватися або в районі Тошківки, або з Попасної на північ, а потім оточити Лисичанськ або атакувати його з західного берега Сіверського Дінця.
Водночас чергова спроба російських військ атакувати Тошківку виявилася безуспішною.
Загарбники зруйнували два мости через річку Сіверський Донець між Сєвєродонецьком і Лисичанськом і ведуть масований обстріл третього.
"російські війська, в принципі, повинні прагнути захопити мости, а не руйнувати їх, оскільки у них є проблеми з форсуванням річки Сіверський Донець. Можливо, вони сподіваються заблокувати українських захисників у Сєвєродонецьку, відрізавши їм шлях до відступу, але здається малоймовірним, що вигода від захоплення відносно невеликого числа військових ЗСУ вище витрат на створення переправи через річку", – зазначили аналітики.
Ворог також робив безуспішні спроби просування на Довгеньке, Долину і Мазанівку між Ізюмом і Слов'янськом.
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