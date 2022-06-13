російські війська завдали авіаудару по Бахмуту [ Редагувати ]
У неділю ввечері, 12 червня, збройні сили російської федерації завдали авіаудару по місту Бахмут у Донецькій області. Постраждали житлові будинки.
Про це повідомляє телеканал "Дом".
Вибухова хвиля вибила шибки в багатьох житлових будинках, в деяких з них заклинило залізні вхідні двері - мешканці залишилися заблоковані всередині.
Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій України намагаються розрізати двері, щоб допомогти людям евакуюватися з будівель і отримати медичну допомогу.
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