Візит Шольца, Макрона та Драги до Києва: ЗМІ назвали дату [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Візит канцлера Німеччини Олафа Шольца, президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі в Україну відбудеться у четвер, 16 червня.
Про це повідомляє La Stampa.
"Поїздка відбудеться негайно. Четвер, 16 червня", - йдеться у повідомленні.
Видання зазначає, що візит трьох лідерів відбудеться до засідання Ради ЄС, "Великої сімки" в Німеччині та саміту НАТО.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Шольц, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр Італії Маріо Драгі планують спільну поїздку до Києва наприкінці червня, напередодні саміту G7, запланованого на 26-28 червня.
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