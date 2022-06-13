Ситуація в Луганській області: обстріли та троє загиблих за добу [ Редагувати ]
Станом на ранок 13 червня у Луганській області тривають активні бойові дії. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram.
За минулу добу загинули троє жителів Лисичанська, серед них 6-річний хлопчик.
Окупанти продовжують обстрілювати Лисичанськ. Вночі виникла пожежа в міському торговельному комплексі. Також пошкоджено чотири будинки та споруди місцевої шахти.
За добу в Лисичанську загинули троє місцевих жителів:
- чоловік,
- жінка,
- 6-річна дитина.
Поранено одну особу.
У Сєвєродонецьку триває штурм ворога. Гайдай зазначив, що окупанти дещо відтіснили українських захисників за рахунок значної переваги в артилерії. Ворожі снаряди влучили в очисні споруди міста. Також противник тричі обстріляв завод "Азот", де досі перебувають цивільні. Проте бої у місті ще тривають.
Крім того, російські війська поновили наступ в районі Золотого. Наші воїни успішно відбили штурмові дії у напрямках Вікторівка - Врубівка та Комишуваха - Врубівка.
За добу:
- у Врубівці зруйновано 11 будинків,
- чотири - у Золотому,
- у Гірському - два будинки та дитячий садок.
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