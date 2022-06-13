Станом на ранок 13 червня у Луганській області тривають активні бойові дії. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram.

За минулу добу загинули троє жителів Лисичанська, серед них 6-річний хлопчик.

Окупанти продовжують обстрілювати Лисичанськ. Вночі виникла пожежа в міському торговельному комплексі. Також пошкоджено чотири будинки та споруди місцевої шахти.

За добу в Лисичанську загинули троє місцевих жителів:

чоловік,

жінка,

6-річна дитина.

Поранено одну особу.

У Сєвєродонецьку триває штурм ворога. Гайдай зазначив, що окупанти дещо відтіснили українських захисників за рахунок значної переваги в артилерії. Ворожі снаряди влучили в очисні споруди міста. Також противник тричі обстріляв завод "Азот", де досі перебувають цивільні. Проте бої у місті ще тривають.

Крім того, російські війська поновили наступ в районі Золотого. Наші воїни успішно відбили штурмові дії у напрямках Вікторівка - Врубівка та Комишуваха - Врубівка.

За добу: