ЗСУ звільнили три села на Донбасі (відео) [ Редагувати ]
У понеділок, 13 червня, на Донбасі українські військові звільнили три села. Про це повідомляє Угруповання Об'єднаних сил.
Лінію фронту вдалося відсунути на 15 км.
На окремих напрямках на Донбасі ЗСУ не тільки обороняються, а й поступово просуваються вперед.
Так, нещодавно наші воїни звільнили три села на Донеччині і посунули ділянку фронту на 15 км.
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