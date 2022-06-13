У Шольца не підтверджують візит до України цього тижня [ Редагувати ]
Уряд Німеччини не може підтвердити плани щодо візиту канцлера Олафа Шольца в Україну, який, за даними ЗМІ, має відбутися цього тижня.
Зазначимо, італійська газета La Stampa раніше повідомила, що Шольц разом з президентом Франції Еммануелем Макроном та італійським прем'єром Маріо Драгі мають відвідати Київ у четвер, 16 червня.
"Ми досі цього не підтверджуємо", - заявив представник німецького уряду.
Шольц ще не був в Україні з початку війни, за що піддався критиці за кордоном за свою обережність у поставках важкого озброєння. Всередині країни зросло невдоволення його політикою з боку партнерів по коаліції.
по темі
Ангела Меркель - вперше за пів року - з'явилася на публіці та дала велике, півторагодинне інтерв'ю. Розмова з журналістом видання "Шпігель" була повністю присвячена Україні, росії та війні.
Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц провели телефонну розмову
Спікер Верховної ради України Руслан Стефанчук зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом в Берліні
Росія має негайно припинити бойові дії
Візит канцлера Німеччини Олафа Шольца, президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі в Україну відбудеться у четвер, 16 червня