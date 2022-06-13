Уряд Німеччини не може підтвердити плани щодо візиту канцлера Олафа Шольца в Україну, який, за даними ЗМІ, має відбутися цього тижня.

Зазначимо, італійська газета La Stampa раніше повідомила, що Шольц разом з президентом Франції Еммануелем Макроном та італійським прем'єром Маріо Драгі мають відвідати Київ у четвер, 16 червня.

"Ми досі цього не підтверджуємо", - заявив представник німецького уряду.

Шольц ще не був в Україні з початку війни, за що піддався критиці за кордоном за свою обережність у поставках важкого озброєння. Всередині країни зросло невдоволення його політикою з боку партнерів по коаліції.