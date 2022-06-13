Автомобілісти в гонитві за пальним радо діляться один з одним інформацією

Черги, талони, мобільні додатки та передача інформації з вуст у вуста. Весь цей квест - заради літрів пального. Зараз здається, що до цієї тенденції останніх місяців, коли табло на АЗС блимають нулями, водії звикли. І навіть напрацювали свої схеми - як знайти пальне, де купити дешевше, де немає черг.

Наша кореспондентка з Сум Юлія Зайцева на власному прикладі спробувала відшукати у місті бензин. Чи наповнила бак - розкаже далі.

Юлія Зайцева, кореспондентка:

Починаємо полювання за пальним у Сумах. Перша заправка і перша невдача. На ціннику - нулі, а водії заїжджають хіба за кавою.

Світлана, працівниця заправки:

Бензину у нас уже немає неділі три, на даний час залишився лише критичний залишок, заправляємо лише спецтранспорт по паливним карткам. Заїжджають попити кави, водички купити, хот-дог смачний скуштувати.

Та вже на другій АЗС спостерігаємо обнадійливу чергу.

Володимир, водій:

Чи довго стояли в черзі? - Ні. -Скільки? - З 4 часов утра. Я вже бензинчику 20 літрів дали заправився, а це на газ надо добавить у балон.

Цей ряд машин вишикувався за газом. Ціна - 40 гривень - не видається шоферам завеликою.

Олександр, водій:

Ви знаєте, в 15-му году, було 16 гривень, це було дуже дорого, ну а щас, с учетом того шо …. Ви бачите, шо ізменілось, так як їздили, так і їздять, грузопоток такий примерно. Ми з дєрєвні, раз в 2 недели приезжаем в Суми скупиться, а так… не то пальто щас кататься.

Водії розповідають: великі черги зникли на вихідних. Та здебільшого, на заправках відпускають пальне або через мобільні додатки, або по талонах.

Ігор, працівник АЗС:

Ціна на 95 - 50 гривень. Черги нема, потому шо продаємо тільки по талонам. В основном, буває так, шо коли є багато бензина в налічії, то продаєм і для усіх. 95-й зараз є по талонам, всі остальні - дизпаливо, 92-й це є паливо для медпомощі, для спецслужб разного… для аварійних машин.

Автомобілісти в гонитві за пальним радо діляться один з одним інформацією - де, скільки і за якою ціною можна заправитись. Повідомляють навіть, скільки машин у черзі.

Андрій, водій:

В телеграме бот єсть города, туда заходиш, дивишся і аналізіруєш це все. Две недели назад, три недели назад очередя дуже великі були, і можна простоять було 3-4-5 часов , можна було не заправиться, як девочки обьясняют, есть определенній ліміт топлива, сколько отпускают и всьо. Сьогодні повезло, приїхали, бачите нема нікого.

Втім, без черги - лише така званий екологічний 95-й. Водії ж ладні чекати годинами на більш звичний бензин.

Володимир, водій:

Отам, там спиртовий, а тут хороший бензин. Тільки привезли, зливать будуть, стоїть бензовоз. Часа полтора вже й стою. - Як думаєте, як довго ще доведеться чекати? - Ну часа 2, не менше, потому шо больше часа сливать будуть, а потом ще ж поки ребята заправляться.

Кермувальники ще навіть не знають, який буде ліміт та ціна, але черга до заправки зростає на очах.

Юрій, водій:

Тут по карточке, заправився і поїхав, ліміт дали, знач… ми не знаєм який ліміт, може 20, може 30 дадуть. Яка зараз ціна? - За 50 гривень.

Не катастрофічно, але з пальним на Сумщині складно - повідомляють в Сумській військовій адміністрації. Головним постачальником області був Кременчуцький завод. Після того, як туди влучили бомби, регіон виявився ледь не найдальшим для постачальників із заходу. Першочергово заправляється лише військовий та спеціальний транспорт, звичайним мешканцям доводиться чекати.