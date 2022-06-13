Резніков, Залужний і посол США обговорили підготовку до "Рамштайну-3" [ Редагувати ]
Міністр оборони Олексій Резніков та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провели зустріч з новопризначеним послом США в Україні Бріджит Брінк. Сторони обговорили військову допомогу Україні.
Про це повідомляє Резніков в Twitter.
Однією з тем зустрічі стала підготовка до засідання контактної групи з оборони України, що отримало назву "Рамштайн".
"Ми обговорили підготовку до наступного "Рамштайну" і способи підтримки темпів постачання необхідної зброї до України. Впевнений у подальшій плідній співпраці України та США", - заявив Резніков.
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