Війна в Україні: що відбувається на фронтах 13 червня [ Редагувати ]
На Сєвєродонецькому напрямку противник вів штурм з метою встановлення повного контролю над містом, здійснив наступ на позиції наших військ в районі Метьолкіного, однак успіху не мав. На Слов’янському напрямку окупанти штурмували Богородичне, однак відійшли і закріплюються в північно-західній частині населеного пункту. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні на 18:00 13 червня.
- На Харківському напрямку ворог зосереджує зусилля на порушенні логістичних маршрутів постачання угруповання наших військ, яке діє на Слов’янському напрямку.
- На Слов’янському напрямку противник здійснив спробу штурму в Богородичному, успіху не мав, відійшов, закріплюється в північно-західній частині населеного пункту.
- На Донецькому напрямку окупанти здійснюють перегрупування підрозділів та посилюють угруповання, намагаються оточити підрозділи наших військ у районі населених пунктів Лисичанськ, Привілля, Сєверодонецьк і Борівське.
- На Лиманському напрямку ворог активних дій не вів.
- На Сєвєродонецькому напрямку противник вів штурм з метою встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком, здійснив наступ на позиції наших військ в районі Метьолкіного, успіху не мав.
- На Бахмутському напрямку ворог продовжував обстріли позицій наших військ зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Вів бойові дії на напрямках населених пунктів Тошківка - Устинівка, Оріхове - Золоте, Комишуваха - Врубівка, Василівка - Білогорівка, Ниркове - Миколаївка, Доломітне - Новолуганське, успіху не мав.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках агресор активних дій не вів. З метою сковування та недопущення перекидання наших військ на інші напрямки здійснював обстріли із застосуванням мінометів, ствольної та реактивної артилерії.
- Противник має суттєві проблеми з комплектуванням підрозділів, що здійснюють штурмові дії на територіях Донецької та Луганської областей.
- На Південнобузькому напрямку противник продовжує ведення оборони. Основні зусилля зосереджує на веденні розвідки, контрбатарейній боротьбі, нарощуванні бойових можливостей резервних формувань та системи протиповітряної оборони на напрямку, інженерному обладнанні оборонних рубежів та позицій.
- Ворог продовжує посилення угруповання військ, що діє на Криворізькому напрямку.
- На Бессарабському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала.
- На Сіверському напрямку противник обстріляв з мінометів і гранатометів райони населених пунктів Запсілля Сумської області та Гірськ і Грем’яч Чернігівщини. Підрозділи агресора продовжують інженерне обладнання оборонних позицій в прикордонних районах на зазначеному напрямку.
- На Слобожанському напрямку противник систематично обстрілює позиції підрозділів Сил оборони, вдосконалює інженерне обладнання власних оборонних споруд та веде повітряну розвідку.
Нагадаємо, що на Донбасі ЗСУ звільнили три села.
по темі
На Слов'янському напрямку українські захисники успішно протидіють спробам російських окупантів покращити тактичне становище. Під час спроби штурму поблизу Берестового на Донеччині противник зазнав значних втрат у живій силі та техніці. Бойові дії там тривають
На Слов’янському напрямку противник штурмував позиції у напрямку Пасіка - Богородичне. Основна мета ворога - оточення наших військ у районах міст Лисичанськ, Сєверодонецьк і блокування основних логістичних шляхів. Рашисти збираються здійснити чергову спробу форсувати Сіверський Донець
Російська армія втратила наступальний потенціал і здатна лише на артилерійські обстріли. Таку думку висловив колишній командувач військ США в Європі генерал Бен Ходжес
Російські війська сконцентрували свої зусилля на захопленні півночі Луганської області, і мають десятикратну вогневу перевагу в артилерії. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний в розмові з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі
Українські захисники успішно протистоять штурмовим діям ворога у Сєверодонецьку. Частиною підрозділів противник веде штурм у районі Тошківки, там тривають бойові дії. Окрім того, ворожий штурм успішно відбито у районі Метьолкіного. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні на 18:00 11 червня
На Донбасі у боях з російською армією загинув доброволець з Чехії. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Липавський. За даними чеських журналістів, загинув Міхал Й. із Тршебича, який вступив до лав добровольчого батальйону "Карпатська Січ". За інформацією Чеського телебачення, він воював на південь від Ізюма