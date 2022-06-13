​На Сєвєродонецькому напрямку противник вів штурм з метою встановлення повного контролю над містом, здійснив наступ на позиції наших військ в районі Метьолкіного, однак успіху не мав. На Слов’янському напрямку окупанти штурмували Богородичне, однак відійшли і закріплюються в північно-західній частині населеного пункту. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні на 18:00 13 червня.

На Харківському напрямку ворог зосереджує зусилля на порушенні логістичних маршрутів постачання угруповання наших військ, яке діє на Слов’янському напрямку.

ворог зосереджує зусилля на порушенні логістичних маршрутів постачання угруповання наших військ, яке діє на Слов’янському напрямку. На Слов’янському напрямку противник здійснив спробу штурму в Богородичному, успіху не мав, відійшов, закріплюється в північно-західній частині населеного пункту.

противник здійснив спробу штурму в Богородичному, успіху не мав, відійшов, закріплюється в північно-західній частині населеного пункту. На Донецькому напрямку окупанти здійснюють перегрупування підрозділів та посилюють угруповання, намагаються оточити підрозділи наших військ у районі населених пунктів Лисичанськ, Привілля, Сєверодонецьк і Борівське.

окупанти здійснюють перегрупування підрозділів та посилюють угруповання, намагаються оточити підрозділи наших військ у районі населених пунктів Лисичанськ, Привілля, Сєверодонецьк і Борівське. На Лиманському напрямку ворог активних дій не вів.

ворог активних дій не вів. На Сєвєродонецькому напрямку противник вів штурм з метою встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком, здійснив наступ на позиції наших військ в районі Метьолкіного, успіху не мав.

противник вів штурм з метою встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком, здійснив наступ на позиції наших військ в районі Метьолкіного, успіху не мав. На Бахмутському напрямку ворог продовжував обстріли позицій наших військ зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Вів бойові дії на напрямках населених пунктів Тошківка - Устинівка, Оріхове - Золоте, Комишуваха - Врубівка, Василівка - Білогорівка, Ниркове - Миколаївка, Доломітне - Новолуганське, успіху не мав.

ворог продовжував обстріли позицій наших військ зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Вів бойові дії на напрямках населених пунктів Тошківка - Устинівка, Оріхове - Золоте, Комишуваха - Врубівка, Василівка - Білогорівка, Ниркове - Миколаївка, Доломітне - Новолуганське, успіху не мав. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках агресор активних дій не вів. З метою сковування та недопущення перекидання наших військ на інші напрямки здійснював обстріли із застосуванням мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

агресор активних дій не вів. З метою сковування та недопущення перекидання наших військ на інші напрямки здійснював обстріли із застосуванням мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Противник має суттєві проблеми з комплектуванням підрозділів, що здійснюють штурмові дії на територіях Донецької та Луганської областей.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує ведення оборони. Основні зусилля зосереджує на веденні розвідки, контрбатарейній боротьбі, нарощуванні бойових можливостей резервних формувань та системи протиповітряної оборони на напрямку, інженерному обладнанні оборонних рубежів та позицій.

противник продовжує ведення оборони. Основні зусилля зосереджує на веденні розвідки, контрбатарейній боротьбі, нарощуванні бойових можливостей резервних формувань та системи протиповітряної оборони на напрямку, інженерному обладнанні оборонних рубежів та позицій. Ворог продовжує посилення угруповання військ, що діє на Криворізькому напрямку .

. На Бессарабському напрямк у ситуація суттєвих змін не зазнала.

у ситуація суттєвих змін не зазнала. На Сіверському напрямку противник обстріляв з мінометів і гранатометів райони населених пунктів Запсілля Сумської області та Гірськ і Грем’яч Чернігівщини. Підрозділи агресора продовжують інженерне обладнання оборонних позицій в прикордонних районах на зазначеному напрямку.

противник обстріляв з мінометів і гранатометів райони населених пунктів Запсілля Сумської області та Гірськ і Грем’яч Чернігівщини. Підрозділи агресора продовжують інженерне обладнання оборонних позицій в прикордонних районах на зазначеному напрямку. На Слобожанському напрямку противник систематично обстрілює позиції підрозділів Сил оборони, вдосконалює інженерне обладнання власних оборонних споруд та веде повітряну розвідку.

Нагадаємо, що на Донбасі ЗСУ звільнили три села.