Північна Корея на сьогоднішній день має не більше 20 ядерних боєголовок. Про це повідомляє китайське видання South China Morning Post з посиланням на Стокгольмський інститут дослідження проблем миру (SIPRI).

20 одиниць - це фактична кількість ядерних боєголовок, які має КНДР. Водночас у 2021 році запаси урану, які має Пхеньян, зросли до рівня, достатнього для виробництва від 45 до 55 ядерних боєголовок.

Країна-агресор росія, згідно з оцінками SIPRI, має найбільший ядерний арсенал у світі - 5 977 боєголовок. Друге місце за кількістю ядерних боєголовок у США - 5 428. На ці дві країни припадає 90% ядерних боєголовок світу.

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Китай посідає третє місце - 350 боєголовок, у Франції - 290, Великобританії - 180. Пакистан має 165 боєголовок, Індія - 160, Ізраїль - 90.

Станом на січень 2022 року кількість ядерних боєголовок у світі оцінювалась у 12 705 одиниць, торік їх було 13 080.

Нагадаємо, що посол рф у Великій Британії Андрій Келін заявив наприкінці травня, що росія не стане застосовувати тактичну ядерну зброю у війні проти України.