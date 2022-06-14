Стало відомо, скільки ядерних боєголовок має росія та КНДР [ Редагувати ]
Північна Корея на сьогоднішній день має не більше 20 ядерних боєголовок. Про це повідомляє китайське видання South China Morning Post з посиланням на Стокгольмський інститут дослідження проблем миру (SIPRI).
20 одиниць - це фактична кількість ядерних боєголовок, які має КНДР. Водночас у 2021 році запаси урану, які має Пхеньян, зросли до рівня, достатнього для виробництва від 45 до 55 ядерних боєголовок.
Країна-агресор росія, згідно з оцінками SIPRI, має найбільший ядерний арсенал у світі - 5 977 боєголовок. Друге місце за кількістю ядерних боєголовок у США - 5 428. На ці дві країни припадає 90% ядерних боєголовок світу.
Китай посідає третє місце - 350 боєголовок, у Франції - 290, Великобританії - 180. Пакистан має 165 боєголовок, Індія - 160, Ізраїль - 90.
Станом на січень 2022 року кількість ядерних боєголовок у світі оцінювалась у 12 705 одиниць, торік їх було 13 080.
Нагадаємо, що посол рф у Великій Британії Андрій Келін заявив наприкінці травня, що росія не стане застосовувати тактичну ядерну зброю у війні проти України.
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