Окупанти викрали проректора херсонського університету - ЗМІ [ Редагувати ]
Російські військові викрали проректора Херсонського державного університету Максима Вінника та захопили головний корпус вузу.
Про це повідомляє херсонське видання "МОСТ".
Зазначається, що одна з колаборанток Тетяна Томіліна, яку росіяни хочуть зробити новим ректором, увійшла до головного корпусу університету разом з озброєними військовими рф. Вони виламали двері кабінету ректора.
За інформацією видання, після цього з'ясувалося, що російські солдати викрали проректора університету прямо на очах у перехожих біля гуртожитку вузу та відвезли у невідомому напрямку за наказом Томіліної.
"Максим Вінник має інвалідність та потребує постійної медичної допомоги", - повідомляє "МОСТ".
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