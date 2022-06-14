Сьогодні українські ВПС збили одразу три крилаті ракети. Ракети, імовірно, "Калібри", були запущені територією України з акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Сьогодні, 14 червня, у проміжку часу з 12.20 по 13.20, Повітряні сили ЗСУ збили одразу три крилаті ракети (імовірно "Калібр") запущені по території України з акваторії Чорного моря.

Одну із ракет вдалось знищити із ПЗРК в районі відповідальності Повітряного командування "Центр" , дві - зенітними ракетними комплексами, у зоні відповідальності Повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України.