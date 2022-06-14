Зустріч путіна і Зеленського: в кремлі прокоментували її можливість [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
У кремлі в черговий раз не виключили зустріч президента України Володимира Зеленського та президента рф володимира путіна. У кремлі відстрочку зустрічі списали на необхідність ретельної підготовки та наявність "певних умов".
Про це повідомляє помічник президента рф у міжнародних справах Юрій Ушаков.
"Ніхто таку можливість не відкидає, але вона вимагає відповідних умов, а головне дуже ретельної підготовки", - сказав Ушаков.
Він відмовився від подальших коментарів, вказавши, що про можливість зустрічі двох лідерів уже було сказано багато.
по темі
Президент впевнений, що росія програє війну
Президент України Володимир Зеленський готовий зустрічатися і вести переговори з російським президентом володимиром путіним, якщо буде обговорюватися завершення війни і вихід окупантів з української території
Наскільки тривалим буде мир України з росією після нинішньої війни, залежатиме від російської сторони
Україна продовжує вести переговори для розблокування морських портів та експорту зерна
Сєвєродонецьк залишається епіцентром протистояння на Донбасі