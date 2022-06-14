У кремлі в черговий раз не виключили зустріч президента України Володимира Зеленського та президента рф володимира путіна. У кремлі відстрочку зустрічі списали на необхідність ретельної підготовки та наявність "певних умов".

Про це повідомляє помічник президента рф у міжнародних справах Юрій Ушаков.

"Ніхто таку можливість не відкидає, але вона вимагає відповідних умов, а головне дуже ретельної підготовки", - сказав Ушаков.

Він відмовився від подальших коментарів, вказавши, що про можливість зустрічі двох лідерів уже було сказано багато.