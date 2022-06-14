У США не сумніваються, що володимир путін не полишає бажання захопити всю територію України. Втім вважають, що це йому не вдастся.

"Я все ще думаю, що він має проекти на значній частині України, якщо не на всій країні. Тим не менш, я не думаю, що він зможе досягти цих цілей", - сказав заступник міністра оборони США Колін Кал.

Він додав, що росіяни можуть отримати тактичні переваги на деяких напрямках. Однак захопити всю Україну їм не вдастя.