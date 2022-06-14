У США оцінили плани путіна про захоплення всієї України [ Редагувати ]
Джерело: Delfi
У США не сумніваються, що володимир путін не полишає бажання захопити всю територію України. Втім вважають, що це йому не вдастся.
"Я все ще думаю, що він має проекти на значній частині України, якщо не на всій країні. Тим не менш, я не думаю, що він зможе досягти цих цілей", - сказав заступник міністра оборони США Колін Кал.
Він додав, що росіяни можуть отримати тактичні переваги на деяких напрямках. Однак захопити всю Україну їм не вдастя.
по темі
Мета США в Україні проста і полягає в тому, щоб країна стала демократичною і здатною захиститися від нової агресії росії
Президент України Володимир Зеленський готовий зустрічатися і вести переговори з російським президентом володимиром путіним, якщо буде обговорюватися завершення війни і вихід окупантів з української території
Вашингтон спільно з урядами країн "Великої сімки" опрацьовують новий пакет санкцій проти рф
Міністр оборони Олексій Резніков та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провели зустріч з новопризначеним послом США в Україні Бріджит Брінк
Президент США Джо Байден заявив, що президент росії володимир путін не просто вторгнувся в Україну