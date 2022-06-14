У бою під Ізюмом загинув відомий столичний активіст Роман Ратушний [ Редагувати ]
9 червня у бою під Ізюмом на Харківщині загинув відомий столичний активіст, голова ГО "Захистимо Протасів яр" і розвідник 93 ОМБР "Холодний яр" Роман Ратушний. Про це повідомили в його організації.
З першого дня повномасштабного російського вторгнення Роман брав участь в боях під Києвом, а потім вже в складі 93 омбр "Холодний яр" звільняв Тростянець, воював на Сумщині та під Ізюмом.
5 липня Роману виповнилося б 25 років. Він був націоналістом все життя, а у 16 років став учасником Революції Гідності.
У 2013 році Роман Ратушний брав участь у акціях Євромайдану та постраждав від атаки "Беркуту" у ніч проти 30 листопада. У 2018 році він очолив ініціативу "Захистимо Протасів Яр", а в 2019-му - однойменну громадську організацію. Ініціатива була націлена на збереження зеленої зони у Протасовому Яру в центрі Києва та недопущення забудови.
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