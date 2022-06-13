На Харківщину росіяни кинули тактичні резерви та розпочали спроби наступу. Про це повідомив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі "Фейгін Live".

Старий Салтов окупанти не захопили, але беруть населені пункти у "сірій зоні". Через новий наступ росіян на півночі Харківщини Харків знову опинився в зоні досяжності ствольної артилерії ворога.

Плохие новости для харьковчан - по городу начала бить ствольная артиллерия, бьет непрерывно дней 5-6. Постоянно несем потери. До этого били "Ураганами" и "Смерчами" с российской территории, а сейчас опять ствольная пошла. На Харьковском направлении маленькая "зрада" - они радостно "просуваються потихоньку. Берут населенные пункты в серой зоне, которые мы особо не удерживали.

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Старий Салтов окупанти не захопили, але беруть населені пункти у "сірій зоні". Крім того, основні зусилля противник зосередив на наступі від Ізюма на Слов'янськ, де зібрано 20 БТГ.

На Слов'янськ намагається наступати угруповання з Лиману, але на нього чекає форсування Сіверського Дінця на широкому фронті, де воно потрапить під удар американських гаубиць М777.

За словами Арестовича, Сєверодонецьк на даний момент перестав бути пріоритетом для противника: там основний наголос росіяни перенесли на артилерійські обстріли.

Про те що відбувається на фронтах 13 червня можна почитати тут.