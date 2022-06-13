На Ізюмському напрямку 13 червня бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" знищили бойовий гелікоптер російської армії Ка-52. Про це повідомляється на сторінці "холодноярівців" у Facebook.

Ворожий гвинтокрил впав на тимчасово окуповану територію між населеними пунктами Сулигівка та Довгеньке на Харківщині.

Ка-52 "Алігатор" - російський розвідувально-ударний гелікоптер нового покоління. Випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.

Загалом було вироблено майже 170 таких машин. Вартість Ка-52 - майже $15 млн.

Ка-52

За даними Генштабу на ранок 13 червня окупанти втратили в Україні 178 гелікоптерів і 213 літаків.