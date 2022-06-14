Доступний кровоспинний турнікет. Ветеран збройних сил США, парамедик Максвел Мур, який від початку війни проводить тренінги з безпеки в Одесі, пропонує налагодити випуск дефіцитних виробів. Чоловік визнає: турнікет, матеріали для якого він купив на одеських ринках, може, й не ідеальний, але здатен врятувати життя.

Це метр нейлонової стрічки.

Максвелл Мур - у минулому морський піхотинець: розвідник та парамедик, - демонструє власноруч виготовлений кровоспинний турнікет. Ветеран армії США, за плечима в якого - участь в операціях у Північній Африці, Афганістані та Іраку, вже три місяці в Одесі. Проводить тренінги з безпеки для моряків, поліцейських, військовослужбовців та цивільних одеситів. Максвел вражений хоробрістю українців. Але не менше - дефіцитом в армії найнеобхідніших речей. Частина закордонної допомоги або йде до підрозділів дуже повільно, або взагалі не доходить.

Максвел Мур, волонтер-парамедик:

Я бачив ці заповнені склади. І бачив, як ця допомога йшла не туди, куди мала, а зовсім в інше місце. Гуманітарна допомога є валютою. Якісь взаємні послуги один одному робляться. І вона не надходить в ті місця, де мала б бути, одразу.

Тим часом волонтери намагаються забезпечити вояків необхідним. Найбільш затребувані - кровоспинні турнікети. Їх відсутність на полі бою може вартувати воїнам життя. Турнікет іноземного виробництва, сертифікований в Україні, коштує десь 30 доларів. Але, сумують волонтери, їх зараз складно знайти навіть на великих інтернет-платформах.

Купувати в неперевірених продавців - ризиковано. Адже, на ринку - безліч підробок.

Костянтин Макаров, волонтер центру "Експедиція":

Береш турнікета, який один в один з відомими брендами. З написами, назвами цих брендів. Але, це - не вони. Просто в руках у вас розповзуться. І вони не спасають людину. Вони навпаки вбивають. Бо людина сподівається, що в неї є турнікети. А їх нема.

Є вітчизняний аналог високої якості. І лише за 300 гривень, Але черга на ці турнікети - шалена.

Костянтин Макаров, волонтер центру "Експедиція":

Я хотів придбати десь приблизно 50 штук - нема. Коли будуть - не відомо, може бути - декілька тижнів. Але це приблизно один-два місяці чекати.

На фоні гострого дефіциту, американський парамедик запропонував власний варіант турнікета. Матеріали для нього - придбав на ринках Одеси. 100 гривень та 15 хвилин роботи, з якою впорається - впевнений Максвелл навіть українська бабуся.

Это будет больно, я готов - кровь перестала идти.

Матеріали Максвелл підбирав надійні, адже настала літня спека, а пластикові частини швидко псуються за високої температури.

Цей зроблено лише зі сталі та нейлону. Можна зробити тест.

Одеські волонтери за тестом спостерігають із цікавістю. Вони вже намагалися налагодити виробництво турнікетів, але їхні зразки забракували медики. Прогнозують: і до виробу американця будуть питання. Бо в цій версії немає захисної подушечки. Втім, свою функцію турнікет виконує.

Павло Зайцев, волонтер центру "Експедиція":

Він не такий зручний як оригінал, у лікарів неодмінно будуть претензії до нього, але ми не маємо оригіналу, якщо людині прийде на фронт оригінал, вона може замінити цей турнікет на оригінал.

Американець упевнений: такий турнікет може рятувати. І готовий допомогти волонтерам налагодити виробництво.

Максвел Мур, волонтер-парамедик: